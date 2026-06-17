Маркетплейсам предлагают снизить комиссии за отказ продавцов от скидок

17 июня. FINMARKET.RU - Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных программах за счет площадок. Соответствующее письмо организация направила главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, пишут "Ведомости"

В СЭТе считают, что действующее право селлеров на отказ от скидок, которые маркетплейсы предоставляют покупателям за свой счет, остается во многом формальным. По мнению авторов письма, продавец, решивший не участвовать в такой программе, оказывается в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами. Поскольку его товар становится дороже. Для решения этой проблемы союз предлагает закрепить правило, по которому отказ от скидки должен сопровождаться пропорциональным снижением комиссии. В организации указывают, что она сегодня составляет в среднем 20-60% от стоимости товара, а совокупная финансовая нагрузка на продавцов достигает 50-70%. Как считают в СЭТе, именно комиссия является одним из источников финансирования дисконтов, поэтому продавцы, не участвующие в таких программах, не должны нести связанные с ними издержки.

Еще одно предложение касается прозрачности скидочных механизмов. По мнению авторов обращения, маркетплейсы могут раскрывать точный размер дисконтов в каждой товарной категории. Кроме того, они считают необходимым установить их единый размер для всех продавцов внутри одного сегмента. В СЭТе также предлагают фиксировать размер скидки на весь период ее действия, а сейчас он может меняться несколько раз в течение дня.

Авторы обращения также говорят о различиях в размерах скидок для продавцов одной и той же категории. По их мнению, если маркетплейс не раскрывает критерии формирования таких дисконтов, то это может создать дискриминационные условия для части участников рынка и снижать их конкурентоспособность.

СЭТ просит ФАС учесть изложенные предложения при выработке подходов к регулированию скидочных программ цифровых платформ.