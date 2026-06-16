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16 июня 2026 года 09:50
В ближайшие 10 лет все больше будут востребованы специалисты в кибербезопасности и ИИ
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - На рынке труда происходят серьезные изменения. Развитие технологий и наукоемкой промышленности меняют спрос на кадры. Некоторые профессии вытесняются ИИ. Выпускникам сложно сориентироваться, какую специальность выбрать, чтобы она оставалась актуальной. Как пишет "Российская газета", в первую очередь эксперты рекомендуют обратить внимание на профессии, которые связаны с обработкой больших массивов информации. По мнению Анны Овсянниковой, доцента кафедры математики и анализа данных факультета информтехнологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ, кандидата педагогических наук, аналитики данных, специалисты по машинному обучению, архитекторы цифровых платформ и эксперты по внедрению ИИ будут востребованы практически во всех отраслях от банков до медицины и промышленности. Руководитель группы подбора персонала Selecty Дарья Елисеева подтверждает, что специалисты в кибербезопасности, искусственному интеллекту будут все больше востребованы на горизонте ближайшего десятилетия. Спрос на специалистов по информабезопасности увеличился на 13% с 2024 по 2025 гг. Число вакансий в различных направлениях работы с данными и ИИ за последний год увеличилось в 2-2,5 раза. Также будут востребованы профессии, связанные с инженерией и промышленностью. Наиболее острый дефицит может сформироваться в сфере автоматизированных и высокоточных технологий. Еще одно важное направление - развитие "зеленой экономики". Бизнес инвестирует значительные средства в экологические проекты, возобновляемую энергию и снижение углеродного следа. Это требует людей - инженеров по альтернативной энергетике, экспертов по устойчивому развитию и специалистов по переработке отходов, считает гендиректор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева. Однако, как говорит Овсянникова, несмотря на технологический бум, огромную ценность сохранят профессии, где невозможно заменить человека алгоритмом. Психологи, педагоги, специалисты по развитию персонала, переговорщики, управленцы и эксперты по коммуникациям останутся востребованными именно потому, что работают с эмоциями, доверием и человеческими отношениями. Особое место займут специалисты на стыке нескольких дисциплин. Победителями в карьерной гонке станут те, кто научился осваивать новые профессии быстрее остальных. В то же время устойчивый спрос демонстрируют и многие существующие профессии.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, специальности, востребованность
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