В контрсанкционное регулирование внесены изменения

16 июня. FINMARKET.RU - Сразу два существенныхв контрсанкционное регулирование внесли российские власти в июне 2026 года, пишут "Ведомости"

Во-первых, с 1 июля с 15 млн до 30 млн руб. увеличится максимальная сумма, на которую резидентам разрешается без индивидуального разрешения Банка России осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в иностранных юридических лицах, а также взносов по договорам о совместной деятельности с нерезидентами. Это следует из решения за подписью председателя рабочей группы ЦБ – зампреда Центробанка Ольги Поляковой.

Эти операции все так же могут осуществляться в рублях либо иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату платежа независимо от места нахождения получателя средств. Одновременно по решению рабочей группы с июля увеличивается накопительный лимит: совокупный объем операций резидента в пользу одного нерезидента с учетом операций, совершенных с 1 апреля 2024 г., не должен превышать порог в 30 млн, а не 15 млн руб., как раньше.

Второе изменение – с 1 июня 2026 г. указ президента России № 377 от той же даты прямо распространил временный порядок расчетов через специальные счета типа "С" (там средства блокируются) на обязательства отечественных банков по вкладам/депозитам перед иностранными кредиторами из недружественных государств. До сих пор действие этого порядка расчетов на них не распространялось, под него подпадали обязательства банков по кредитам, займам и финансовым инструментам.

Инфляция и, как следствие, рост стоимости активов требуют пересмотра старых ограничений, считает руководитель налоговой практики юрфирмы FTL Advisers Юлия Завьялова. В то же время это решение ЦБ упрощает выход российского бизнеса на зарубежный рынок. Вместе новые решения властей приводят к балансу: с одной стороны, российская система становится дружелюбнее к своему бизнесу, помогая ему работать за рубежом, с другой - усиливает защиту локального рынка от действий недружественных контрагентов, предотвращая неравномерный отток капитала.