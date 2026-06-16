Ставки по кредитам на подержанные и новые авто сближаются

16 июня. FINMARKET.RU - Разница в ставках по автокредитам на подержанные и новыепо итогам мая сократилась до 8,2 процентного пункта, это минимум с ноября 2024 года. Полная стоимость кредита в сегменте б/у автомобилей снижается, тогда как в сегменте новых машин растет из-за сокращения льготных программ. Расширение спектра дополнительных банковских услуг в обоих сегментах рынка в свою очередь увеличивает разницу между средними ставками по кредитам и их полной стоимостью, пишет "Коммерсант"

К дополнительным услугам директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова относит каско с опцией GAP (покрывающей разницу между страховой выплатой и рыночной ценой при угоне или тотальном разрушении авто), юридические консультации, страхование жизни и здоровья. "Эти необязательные услуги, по сути, становятся обязательными для заемщика, что напрямую увеличивает ПСК", - считает эксперт.

Банки также продолжают осваивать сегмент кредитования для автомобилей с пробегом через цифровые сервисы, где предлагают услуги по подбору машины, выездной диагностике и сервисным подпискам. С учетом того, что "рублевая стоимость дополнительных расходов, включенных в ПСК, остается прежней", пока ставки по кредиту снижаются, это также приводит к росту спреда, пояснил руководитель продукта "автокредиты" ОТП-банка Анатолий Греков.