В РФ могут сократить долю госпрограмм в выдачах ипотеки

16 июня. FINMARKET.RU - Подавляющее большинство кредитов на новое жилье в России сегодня выдается на льготных условиях, рассказал "Известиям" заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его словам, доля госпрограмм в выдачах ипотеки на первичном рынке в начале года находилась на уровне около 90%. Однако ведомство хотело бы видеть более высокий уровень жилищных кредитов на рыночных условиях, поскольку чрезмерная зависимость от субсидий искажает структуру рынка.

"Строить государственную политику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, - это неправильно", - подчеркнул Чебесков.

Доля госпрограмм в конечном счете должна опуститься до целевого уровня 25-30%, отметил замминистра финансов. В пресс-службе ведомства добавили, что до такого уровня показатель может опуститься к 2030 году.

В правительстве поручили Минфину и Минстрою до 1 июля 2026 года проработать идею дифференцированной ставки по семейной ипотеке. По этой концепции ставка может зависеть от числа детей: для семей с одним ребенком обсуждается уровень 10-12%, с двумя - около 6%, с тремя и более - около 4%. Также рассматривается возможность автоматического изменения ставки при рождении ребенка, чтобы упростить процедуру для заемщиков и снизить административную нагрузку.

Однако окончательные решения пока не приняты. По словам Чебескова, параметры программы будут определены отдельно, а официальные условия правительство представит к 1 июля.

Сегодня доля госпрограмм в общем объеме ипотечных выдач ниже, чем на первичном рынке. По данным "Дом.РФ", в мае россияне оформили жилищных кредитов на 332 млрд рублей, из которых около 55% пришлось на льготные программы. Основной вклад в этот показатель обеспечивает семейная, что указывает на высокую зависимость сегмента новостроек от господдержки.