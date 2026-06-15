15 июня. FINMARKET.RU - Власти хотят расширить список отраслей для инвестльгот. Мера может коснуться компаний из наиболее прибыльных сфер, вкладывающих средства в производство, пишут "Известия".

Власти хотят расширить список отраслей, которые могут получать федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) для бизнеса. Инициативу поддержала профильная комиссия Госсовета и направила ее на рассмотрение в кабмин, узнали "Известия". Сейчас вычет позволяет снижать федеральную часть налога на прибыль для энергетиков, металлургов, телекома и научных организаций. Эксперты отмечают, что среди потенциальных новых получателей льготы могут оказаться ритейл, агропромышленный комплекс и фармацевтика -, которые демонстрируют рентабельность и одновременно активно вкладывают в расширение производства. Вопрос корректировки ФИНВ обсуждался на совещании президента с правительством 10 июня.

Комиссия Госсовета по направлению "Инвестиции" поддержала идею расширения списка отраслей для федерального инвестиционного вычета (ФИНВ). Предложение направлено на рассмотрение в кабмин, следует из протокола заседания комиссии от 18 марта, с которым ознакомились "Известия".

В Минпромторге сказали "Известиям", что ведомство готово рассмотреть возможность расширения перечня отраслей для ФИНВ с заинтересованными министерствами. В Минэкономразвития отметили, что ведут мониторинг применения ФИНВ с целью донастройки механизма.

В настоящий момент обсуждается расширение возможностей применения ФИНВ для создания инвестиционно-привлекательных условий для отдельных макрорегионов, сказали "Известиям" в Минфине. Предложения прорабатываются совместно с заинтересованными ведомствами, добавили там.