Ряду НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам «Евро-3»

15 июня. FINMARKET.RU - Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынкаи дизтопливо класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3». Такое послабление было разрешено еще осенью 2025 года, и, как пишет "Коммерсантъ", в мае его действие пролонгировано. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы.

Как уточняет источник “Ъ”, под действие постановления подпадают НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья в соответствии со ст. 179.7 Налогового кодекса. Это в том числе касается НПЗ, заключивших с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеющих право на получение обратного акциза.

По словам источника издания, по постановлению НПЗ получили право выпускать в обращение на внутренний рынок бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизтоплива постановлением установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг.