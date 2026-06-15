Порты РФ впервые за два года увеличили грузооборот

15 июня. FINMARKET.RU -российских морских портов за январь – май 2026 г. составил 369,6 млн т, превысив показатель аналогичного периода прошлого года почти на 4%. Об этом говорится в данных «Морцентра», на которые ссылаются "Ведомости".

Показатель за отчетный период вышел в положительную зону впервые после двух лет спада: в январе – мае 2025 г. грузооборот снизился на 5% до 355,3 млн т, за тот же период 2024 г. – на 3% до 373 млн т. При этом текущий результат уступает пяти месяцам 2023 г. – тогда показатель составил 379 млн т. В годовом выражении грузооборот портовпоследние пару лет также снижался. В 2025 г. – на 0,4% г/г до 884,5 млн т, в 2024 г. – 886,3 млн т (-2%).

Как следует из данных «Морцентра», в Каспийском бассейне грузооборот вырос более чем в 1,5 раза до 4,1 млн т, в Арктическом – на 14% до 41,6 млн т, в Дальневосточном – на 9% до 106,6 млн т, в Азово-Черноморском – на 3% до 107,7 млн т. Снижение зафиксировано на Балтике: там грузооборот сократился на 5% до 108,3 млн т.