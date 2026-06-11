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ВБ сохранил прогноз роста экономики Таджикистана в 2026-2027 гг., подтвердил прогноз роста ВВП Грузии
11 июня 2026 года 17:35
ВБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2026 г. на уровне 0,8%, в 2027 г. - 0,7%
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EPA/TACC
11 июня. FINMARKET.RU - Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста российской экономики в 2026 году на уровне 0,8%, в 2027 году - 0,7%, говорится в обновленном экономическом прогнозе. В 2028 году ожидается подъем ВВП на 0,7%. "В 2025 году экономический рост в Европе и Центральной Азии (ЕЦА) замедлился до 2,5% под влиянием ослабления внутреннего спроса - особенно в Российской Федерации на фоне сокращения бюджетного стимулирования и ввиду жесткой денежно-кредитной политики. Без учета России и Турции рост в регионе несколько ускорился и составил 3,4%, при этом наиболее быстрорастущим субрегионом оставалась Центральная Азия", - сообщается в отчете ВБ. Данные за начало 2026 года указывают на ослабление динамики экономического роста в регионе ЕЦА на фоне некоторого ужесточения финансовых условий после начала конфликта на Ближнем Востоке, что проявляется в давлении на фондовые рынки, спреды по суверенным обязательствам и валютные курсы. Инфляция ускорилась вслед за ростом стоимости энергоносителей, вызванным конфликтом. Медианный уровень общей инфляции в последние месяцы превысил 5%, оставаясь выше допандемийных показателей и целевых ориентиров центральных банков в большинстве стран. Наиболее высокая инфляция наблюдается в Турции и Центральной Азии, а наиболее низкая - в Центральной Европе и на Западных Балканах. В этих условиях пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сузилось. В 2026 году прогнозируется дальнейшее замедление роста ВВП в ЕЦА до 2,1%, которое затронет примерно 70% экономик региона, а в 2027-2028 гг. подъем может ускориться до 2,4%. Без учета России и Турции экономика ЕЦА в этом году увеличится на 2,8% с последующим укреплением до 3,1% в 2027-2028 гг. В рамках базового сценария предполагается, что наиболее острая фаза сбоев в торговле сырьевыми товарами завершится в июле, а объемы судоходства через Ормузский пролив восстановятся во втором полугодии, что позволит поставкам энергоносителей постепенно вернуться к уровням, близким к докризисным. "В России воздействие конфликта на Ближнем Востоке на экономическую активность, предположительно, будет ограниченным. Ожидается, что дополнительные доходы от нефти - оцениваемые примерно в 1,5% объема прошлогоднего ВВП на каждые $10 увеличения цены нефти за баррель - будут в основном направлены на бюджетную консолидацию в условиях высокого бюджетного и финансового давления", - сообщается в обзоре.
Опубликовано Финмаркет
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