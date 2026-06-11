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11 июня 2026 года 09:37
Расходы россиян на мебель в 1-м квартале сократились на 10%
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Сергей Бобылев/ТАСС
11 июня. FINMARKET.RU - В январе-марте потребительская активность на рынке мебели снизилась примерно на 10% год к году, следует из данных Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Спрос на мебель начал снижаться после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года, пишет "Коммерсант". На ситуацию оказывает давление и рост стоимости продукции. В целом внутри отрасли увеличение цен остается ниже инфляции, но есть существенные различия по категориям, отмечают в АМДПР. На мебельной отрасли также сказывается общая ситуация в экономике, в банковском и в строительном секторах, добавляет директор по качеству и сервису сети гипермаркетов Hoff Нина Белова. В связи с этим многие потребители уходят в более бюджетные сегменты, констатирует она. По оценкам президента АМДПР и гендиректора Первой мебельной фабрики Александра Шестакова, до конца года рост цен на мебель будет умеренным и, вероятнее всего, не превысит инфляцию. Эксперт прогнозирует подорожание на 5-7% по итогам года при условии сохранения текущей макроэкономической ситуации
Опубликовано Финмаркет
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