11 июня. FINMARKET.RU - Рынок автокредитования начал оживать: выросло число выданных автокредитов и их средний размер. В мае россияне взяли у банков на покупку машин 173 млрд рублей - на 6,4% больше, чем в апреле, и на 48,6% больше, чем в мае прошлого года, следует из данных Frank RG и "Автостата". Кредитование вновь становится ключевым драйвером продаж автомобилей, хотя о полноценном восстановлении говорить пока рано, отмечают опрошенные "Российской газетой" эксперты.

Рост выдач в количественном выражении составил 3,1% к предыдущему месяцу и на 22% год к году. По данным аналитиков, средний размер автокредита в мае увеличился на 3,2% за месяц, до 1,55 млн руб. В сравнении с маем 2025 года - на 21,8%. При этом процентные условия начинают смягчаться вслед за ключевой ставкой. Средняя ставка по кредитам на новыеизменилась за год с 13,5 до 10%, а на подержанные - с 26,5 до 20,2%.

Всего за пять месяцев этого года рынок вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 43%, при этом рост произошел как в сегменте новых авто, так и авто с пробегом, уточнил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

По сравнению с маем прошлого года рост выдач в банке составил 23% по количеству и 81% по объему. Но о полноценном восстановлении сегмента говорить пока рано, полагают в банке. По итогам первого полугодия выдачи автокредитов физлицам, по оценке ВТБ, превысят 870 млрд руб. по рынку, что будет на 38% больше, чем годом ранее. По итогам же всего 2026 года ожидается рост сегмента на 14% - до около 2 трлн рублей.

Схожей оценкой поделился директор по развитию продаж автокредитов Банка Уралсиб Сергей Соловьев. О схожей тенденции оживления рынка автокредитов говорят в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Банки видят растущий спрос на вторичном рынке, поэтому предлагают более выгодные условия по кредитам на подержанные автомобили, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Он добавил, что рост автокредитования - это адаптация рынка и потребителей к меняющимся экономическим условиям., особенно в сегменте подержанных автомобилей, делают владение автомобилем более доступным для широкого круга покупателей, но также указывают на существующие проблемы с доступностью новых автомобилей, заключил Толкачев.