В РФ хотят запустить новую пенсионную программу

11 июня. FINMARKET.RU - Рынок разрабатывает параметры новой пенсионной программы с господдержкой, рассказал "Известиям" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, она будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при приеме на работу автоматически подключится к системе, сохранив право отказаться от участия.

Так называемая установленная пенсионная(УПП) станет новым инструментом, цель которого - сформировать дополнительную пенсию для сотрудников, пояснил Беляков. Она будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Однако главное отличие состоит в том, что ПДС стимулирует самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год. Предполагается, что в новой программе не будет такого механизма, но в рамках нее возможны налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя.

Планируется, что по программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ. Затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить. Выплаты с такого счета смогут поступать по достижении пенсионного возраста.

Концепция уже обсуждалась с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития и вызвала позитивную реакцию, уточнил глава НАПФ. Принципиальных возражений со стороны ведомств не возникло, сейчас продолжается проработка деталей инициативы. Подготовленные предложения ассоциация рассчитывает направить в правительство уже осенью.

Потенциал корпоративных пенсионных программ сегодня остается очень высоким, уточнили в НАПФ. Сейчас в российской экономике заняты 74,4 млн человек, однако через работодателя на будущую пенсию копят лишь 2,8 млн работников, то есть около 3,8% от общего числа занятых. Такие программы не имеют отношения к государству, их запускают лишь отдельные компании для своих сотрудников, и они мало распространены. Если участие вырастет хотя бы до 20%, корпоративные программы охватят уже около 15 млн человек, а это практически каждый десятый житель страны, отметили в ассоциации. При дальнейшем развитии системы показатель способен достичь и половины работающего населения - примерно 37 млн человек.