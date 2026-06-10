Инфляция в РФ в мае составила 0,17%

Рост потребительских цен в мае составил 0,17% после повышения на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,31% с 5,58% месяцем ранее. Рост цен в мае оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,22%

10 июня. FINMARKET.RU -в России в мае 2026 года составила 0,17% после 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-май 2026 года цены в РФ выросли на 3,29%. Накопленная инфляция с начала года оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-май цены выросли на 3,56%).

Рост потребительских цен в мае 2026 года оказался ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,22%, оказался ниже и недельной динамики, которая указывала на рост цен в мае на 0,24%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2026 года замедлилась до 5,31% (аналитики ожидали 5,36%) с 5,58% на конец апреля. На конец марта годовая инфляция равнялась 5,86%, на конец февраля - 5,91%, на конец января - 6,00%, на конец декабря - 5,59%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2026 года составил 100,55%, в годовом выражении - 104,90%.

Продовольственные товары в мае подешевели на 0,85% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 2,86%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в мае на 6,0% (в годовом выражении - снизилась в цене на 10,42%).

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,17% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 4,19%).

Услуги в мае подорожали в среднем на 1,55% (в годовом выражении - на 10,13%).

В мае существенно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: помидоры - на 27,1%, огурцы - 25,9%.

Цены на бензин автомобильный в мае выросли на 0,9%, дизельное топливо - на 1,3%.

В группе услуг в мае существенно выросла стоимость услуг внутреннего туризма: поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 40,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 8 июня на уровне 5,50%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 2 по 8 июня 2026 года на потребительском рынке инфляция составила 0,20%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,23% (после роста на 0,12% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию на 2,21% (после роста на 1,10%), на остальные продукты питания околонулевая динамика цен (0,04% после роста на 0,03%). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,16% (после 0,04%), в секторе наблюдаемых услуг - снизились до 0,24% (с 0,44%)", - говорится в обзоре министерства.

ЦБ в апреле сохранил и прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027 год сохранило 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (не изменился по сравнению с опросом в начале мая), в 2027 году - 4,5% (4,4% по опросу месяц назад).