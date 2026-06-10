.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10 июня 2026 года 08:58
Производители косметики ждут спада выпуска продукции на 12–15%
|0
10 июня. FINMARKET.RU - Российские производители косметики и бытовой химии пытаются добиться снижения страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6%, чтобы компенсировать растущие затраты на сырье и логистику. Инициативу одобрил Минпромторг, но заблокировал Минфин, сославшись на отсутствие свободных средств в бюджете, пишет "Коммерсантъ". В распоряжении издания оказалось письмо, направленное в федеральное правительство исполнительным директором Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александрой Скоробогатовой, с просьбой снизить для отрасли страховые взносы за сотрудников до 7,6%. Как пишет госпожа Скоробогатова, этот шаг позволит облегчить положение небольших компаний, которых в индустрии большинство. Сейчас парфюмерно-косметические компании, как обычный бизнес, платят страховые взносы по базовой ставке 30%, поясняет директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Чтобы получить льготу и выплачивать такие взносы на уровне 7,6% для части зарплаты, превышающей 1,5 минимального размера оплаты труда, отрасли необходимо попасть в список приоритетных обрабатывающих производств, поясняет эксперт. Сейчас малые и средние предприниматели, не имеющие льгот, платят страховые взносы за работника в размере 30%, если его годовой доход превышает 2,979 млн руб.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.