Ввод ТЦ в ближайшие три года может увеличиться на 12%

10 июня. FINMARKET.RU -торговых центров в ближайшие три года может увеличиться на 12%. Это связано не с появлением новых проектов, а с переносом сроков завершения уже строящихся, пишут "Ведомости".

В 2026 г. в России должны ввести в эксплуатацию 36 торговых центров общей площадью 412 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. По словам директора ее департамента торговой недвижимости Юлии Кузнецовой, это на 13% меньше, чем было в прошлом году. Но в 2027–2028 гг., говорит она, на рынок может выйти еще 900 000 кв. м. Таким образом, общий прирост за три года составит 1,3 млн кв. м против против 1,16 млн кв. м (+12%) в 2023–2025 гг., отмечает эксперт.

Похожие прогнозы и у других консультантов. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в 2026–2028 гг. в стране запланированы к сдаче торговые центры на 1,46 млн кв. м, а это на 16% больше, чем было в предыдущие три года. По предварительным данным компании, в январе – июне текущего года на московский рынок вышло 41 175 кв. м торговых площадей, а в регионах – 47 175 кв. м. На 2026 г. анонсирован ввод еще 780 676 кв. м, из них в столице – около 229 622 кв. м, в Санкт-Петербурге – 43 600 кв. м, в Московской области – 31 047 кв. м, а в других субъектах – 476 407 кв. м.

В 2027–2028 гг. девелоперы обещают достроить около 589 475 кв. м, рассказывает Хакбердиева. Впрочем, по данным CORE.XP, в этом году к открытию заявлено 563 000 кв. м качественных торговых площадей (+34,7% год к году), в 2027 г. – 483 000 кв. м (-14,2%). А вот на 2028 г. пока не анонсировано ни одного проекта, утверждает руководитель отдела исследований рынка этой компании Василий Григорьев. В любом случае все заявленные торговые центры вряд ли будут завершены в срок, считает Хакбердиева. В Москве, по ее мнению, в 2026 г. сдадут только 47% от обещанного: 127 800 кв. м. По оценкам CORE.XP, 55% строящихся в стране торговых центров уже сдвинули даты ввода на 2027 г.