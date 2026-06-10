Экономическая активность в РФ в апреле-мае выросла, динамика ВВП во 2-м квартале будет положительной - ЦБ

10 июня. FINMARKET.RU - Экономическая активность вв апреле-мае 2026 года улучшилась по сравнению с 1-м кварталом, темпы роста ВВП во 2-м квартале будут положительными, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования

"Согласно результатам опросов предприятий, проводимых Банком России, а также ряду других опросных показателей, в апреле - мае экономическаяулучшилась по сравнению с 1-м кварталом. Уровень экономической активности вырос, что позволяет ожидать увеличения годовых темпов роста ВВП во 2-м квартале", - отмечается в обзоре.

Аналитики отмечают, что "ситуация в российской экономике в апреле - мае в целом развивалась в соответствии с прогнозом Банка России на 2026 г. (ВВП увеличится на 0,5-1,5%)".

"Небольшое снижение ВВП по итогам 1-го квартала (минус 0,2% г/г) сменится ростом в 2-м квартале, в том числе благодаря количеству рабочих дней", - говорится в докладе. Как отмечалось, 1-й квартал 2026 г. был на 3 рабочих дня короче, чем 1-й квартал 2025 года. Во 2-м квартале обратная картина: рабочих дней в 2026 г. на 3 больше, чем в 2025 году.

"Вместе с тем сохраняется высокая неоднородность по отраслям. Импульс для роста получили многие экспортные отрасли (из-за роста цен), импортеры (из-за укрепления рубля) и отрасли, работающие на госзаказ (из-за сохранения высокого уровня бюджетного финансирования и авансовых выплат). Вслед за усилением потребительского спроса продолжает расти потребительский сегмент. В то же время отрасли инвестиционного сегмента и обработки, не связанные с госзаказом, показывают слабую динамику, на которую также влияют внеплановые ремонты", - отмечают в ЦБ.