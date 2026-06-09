Минтруд и Роструд в 2025 г. обеспечили почти 100-процентное исполнение федерального бюджета

9 июня. FINMARKET.RU - Минтруд и Роструд в 2025 году обеспечили почти 100-процентноефедерального бюджета. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, завершившие соответствующую проверку, пишет "Российская газета"

Проверка показала, что оба ведомства обеспечили высокий уровень исполнения федерального бюджета: Минтруд - на 99,8% (в сумме - на 679,4 млрд рублей), Роструд - на 99,9% (на 54,9 млрд рублей). Основную долю в структуре расходов Минтруда (85,8%), как и годом ранее, составили межбюджетные трансферты регионам и Социальному фонду России. Всего в 2025 году министерством было предоставлено 44 вида межбюджетных трансфертов на общую сумму 582,9 млрд рублей.

Вместе с тем проверка выявила ряд нарушений и недостатков, допущенных при исполнении бюджета.

Так, Счетная палата обратила внимание, что с 2022 года Минтрудом не полностью использовались бюджетные ассигнования на оказание соцпомощи отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения. Кроме того, проверкой установлен ряд нарушений законодательства о контрактной системе. В частности, Минтруд несвоевременно направлял исполнителям требования об уплате неустойки за несоблюдение условий и обязательств по контрактам.

В то же время Счетная палата отметила высокий уровень дебиторской задолженности проверенных объектов аудита. Так, у Минтруда она составила 12,1 млрд рублей, увеличившись за 2025 год на 176,7%.

У Роструда дебиторская задолженность в течение 2025 года также находилась на высоком уровне: за год она снизилась всего на 5,4% и составила на 1 января 2026 года 1,8 млрд рублей. При этом в составе дебиторской задолженности числится просроченная задолженность в размере 1,2 млрд рублей, которая за год выросла в 2,5 раза.