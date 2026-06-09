Процесс импортозамещения идет успешно, но неоднородно

9 июня. FINMARKET.RU - Эксперты Б1 проанализировали ход процесса импортозамещения в- в исследовании приняли участие 85 российских и иностранных компаний, пишет "Коммерсант" . Согласно получившемуся отчету, индекс импортозамещения с 2022 года вырос на треть, с 46 до 61 пункта.

Значение индекса заметнее всего увеличилось в расчетах для российских компаний - на 55%, с 43 до 67 пунктов. Для иностранных рост оказался сдержаннее - плюс 25%, с 47 до 59 пунктов.

В Б1 считают, что замена зарубежных товаров и услуг идет успешно. При этом процесс развивается неоднородно как в разрезе отраслей, так и видов закупаемой продукции. Наибольшую динамику прироста индекса (плюс 57%) показали организации, оказывающие услуги (финансовые и профессиональные). В производстве рост заметно ниже - в среднем 41%. Замена оборудования предприятий сопряжена с большими как временными, так и финансовыми затратами, поясняют в Б1.

В первую очередь замена импорта произошла там, где к этому не требовались значительные усилия. Процесс развивается с трудностями в части технологичной продукции и оборудования.