Почему россиянам стали чаще отказыать в банкротстве

9 июня. FINMARKET.RU - Российские суды заметно ужесточили подход к процедурефизических лиц: число отказов в списании долгов за последний год выросло почти втрое. Эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий Анна Нехина рассказала "Известиям" , почему меняется судебная практика, какие категории должников рискуют столкнуться с отказом и кто по-прежнему может рассчитывать на успешное завершение процедуры банкротства.

"Банкротство позволяет гражданам и компаниям законно избавиться от большинства долговых обязательств при невозможности их погашения. Однако процедура сопровождается рядом ограничений: банкрот теряет возможность свободно распоряжаться частью своих доходов, получает негативную запись в кредитной истории и на несколько лет лишается права занимать руководящие должности", - пояснила специалист.

Несмотря на эти последствия, популярность банкротства у россиян продолжала расти. По итогам 2025 года количество личных банкротств увеличилось на 31,5% по сравнению с предыдущим годом.

Одновременно суды стали чаще отказывать в списании долгов. Так, в 1-м квартале 2026 года было вынесено 2218 отрицательных решений по делам о банкротстве граждан.

Как пояснила эксперт, одной из причин стало распространенное восприятие банкротства как простого способа избавиться от долгов. По ее словам, многие заемщики стали рассматривать процедуру не как крайнюю меру, а как заранее запланированный механизм списания обязательств.

Нехина полагает, что в ближайшие годы требования к должникам станут строже. Если сейчас именно кредиторы чаще обязаны доказывать недобросовестность заемщика, то в будущем акцент может сместиться на необходимость для самого должника подтверждать добросовестность своих действий.

При этом ужесточение практики, по мнению Нехиной, не должно затронуть граждан, которые действительно оказались в сложной жизненной ситуации.

Специалист рекомендует потенциальным банкротам заранее демонстрировать попытки урегулировать ситуацию с кредиторами. Речь идет о переговорах, заключении мировых соглашений, реструктуризации долгов и разработке планов восстановления платежеспособности. Такой подход позволяет показать суду, что банкротство стало последним вариантом решения проблемы, а не способом уклонения от исполнения обязательств.