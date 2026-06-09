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09 июня 2026 года 08:30
Почему россиянам стали чаще отказыать в банкротстве
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Людмила Пахомова/ТАСС
9 июня. FINMARKET.RU - Российские суды заметно ужесточили подход к процедуре банкротства физических лиц: число отказов в списании долгов за последний год выросло почти втрое. Эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий Анна Нехина рассказала "Известиям", почему меняется судебная практика, какие категории должников рискуют столкнуться с отказом и кто по-прежнему может рассчитывать на успешное завершение процедуры банкротства. "Банкротство позволяет гражданам и компаниям законно избавиться от большинства долговых обязательств при невозможности их погашения. Однако процедура сопровождается рядом ограничений: банкрот теряет возможность свободно распоряжаться частью своих доходов, получает негативную запись в кредитной истории и на несколько лет лишается права занимать руководящие должности", - пояснила специалист. Несмотря на эти последствия, популярность банкротства у россиян продолжала расти. По итогам 2025 года количество личных банкротств увеличилось на 31,5% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно суды стали чаще отказывать в списании долгов. Так, в 1-м квартале 2026 года было вынесено 2218 отрицательных решений по делам о банкротстве граждан. Как пояснила эксперт, одной из причин стало распространенное восприятие банкротства как простого способа избавиться от долгов. По ее словам, многие заемщики стали рассматривать процедуру не как крайнюю меру, а как заранее запланированный механизм списания обязательств. Нехина полагает, что в ближайшие годы требования к должникам станут строже. Если сейчас именно кредиторы чаще обязаны доказывать недобросовестность заемщика, то в будущем акцент может сместиться на необходимость для самого должника подтверждать добросовестность своих действий. При этом ужесточение практики, по мнению Нехиной, не должно затронуть граждан, которые действительно оказались в сложной жизненной ситуации. Специалист рекомендует потенциальным банкротам заранее демонстрировать попытки урегулировать ситуацию с кредиторами. Речь идет о переговорах, заключении мировых соглашений, реструктуризации долгов и разработке планов восстановления платежеспособности. Такой подход позволяет показать суду, что банкротство стало последним вариантом решения проблемы, а не способом уклонения от исполнения обязательств.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, граждане, банкротства, отказы
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