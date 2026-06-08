Доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла до 62%

8 июня. FINMARKET.RU - Доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла с 12-12,5% в 2020 году до 62% в 2025 году, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов. Совокупную емкость этого сегмента по итогам прошлого года в министерстве оценивают в 3-4 трлн рублей, из которых около 1-1,2 трлн рублей пришлось на госзаказ, пишут "Ведомости"

Одна из мер по стимулированию рынка отечественной продукции – требования к признанию их российскими через постановление правительства № 719, уточнил Плясунов. Оно предусматривает начисление баллов, необходимых для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга. Баллы можно получить за счет локальных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Госзаказчики обязаны руководствоваться реестром Минпромторга при проведении закупок.

Среди других мер поддержки электронной отрасли Плясунов назвал национальный режим в госзакупках, программу льготного кредитования, налоговые преференции. По его словам, за счет последних компании электронной отрасли в год экономят порядка 100 млрд руб. Минпромторг может рассмотреть введение дополнительных мер, чтобы перенаправить сэкономленные средства обратно в бизнес, добавил он.

Сейчас основной спрос на отечественные радиоэлектронные решения стимулируется за счет усиления локализации и нормативного регулирования, отметил директор по взаимодействию с органами власти GS Group Михаил Доброхотов. Но, по его словам, критичным для отрасли остается разница в цене с импортной продукцией. В основном отечественное оборудование существенно дороже из-за малых масштабов производства, добавил эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Одной из действенных мер может стать введение технологического сбора с условием разных ставок для отечественной и импортной продукции или внедрение механизма возврата средств реестровому производителю, сказал Доброхотов. Помимо этого, как утверждает эксперт, необходимо принять меры по борьбе с псевдолокализацией. Из-за использования иностранной электронной компонентной базы под видом отечественной добросовестные производители проигрывают в сегменте госзакупок, что ведет к снижению темпов роста российских производственных мощностей и сокращению рабочих мест.