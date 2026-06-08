Интерес частных инвесторов к ПИФам остается высоким

8 июня. FINMARKET.RU - Интерес частных инвесторов к розничным паевым инвестиционным фондам (ПИФ) остается высоким. По данным Investfunds, в мае чистый приток в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) составил около 138 млрд руб. Это почти на четверть меньше объема инвестиций, поступивших в апреле, но на 81% больше аналогичного показателя мая 2025 года, пишет "Коммерсант"

Майское замедление не является признаком ослабления интереса к паевым фондам, считают участники рынка. Как отмечает директор департамента портфельных инвестиций УК "ВИМ инвестиции" Сергей Дюдин, апрельский результат был обусловлен локальным всплеском активности, тогда как майские показатели остались в диапазоне среднемесячных значений этого года. Накопленный результат с начала года достиг почти 700 млрд руб., что более чем в четыре раза больше инвестиций в аналогичный период 2025 года.

В ближайшие недели важное значение для рынка будет иметь июньское заседание Банка России, на котором большинство участников рынка ждет снижения ключевой ставки до 14%. "Поступающая макроэкономическая статистика по инфляции и кредитной активности будет уточнять параметры решения Банка России, однако общий тренд на смягчение денежно-кредитной политики, на наш взгляд, остается неизменным",- считает Дюдин. В таких условиях фонды облигаций сохранят свое лидерство в части привлечения активов на рынке ПИФов. Директор департамента управления активами УК "Альфа-Капитал" Виктор Барк не исключает того, что на фоне сезона отпусков и в целом замедления экономической активности может произойти некоторое снижение активности розничных инвесторов на рынке.