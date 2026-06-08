Рынок кредиток в РФ приближается к насыщению

8 июня. FINMARKET.RU - За четыре месяца 2026 года российские банки выдали 4,8 млн новых кредиток - это значит, что новая карта в это время выпускалась каждые две секунды, подсчитали "Известия" по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом число держателей "пластика" приближается к 30 млн человек, что свидетельствует о высокой насыщенности рынка.

Кредитками сегодня владеет подавляющее большинство экономически активного населения, подчеркнул директор по маркетингу УК "Гамма Групп" Андрей Суриков. Финансовые организации, по его словам, это понимают: если раньше приоритетом для них были охват и доля рынка, то теперь фокус сместился на удержание действующих клиентов.

Банки уже собрали практически всех платежеспособных заемщиков, считает экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. Новые выдачи сейчас идут либо за счет переманивания клиентов у конкурентов, либо за счет повторных выдач тем же людям, отметила она.

Спрос на кредитные карты сейчас невелик, а привлекать новых клиентов становится всё труднее, пояснил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. Ставки по "пластику" всё еще превышают 50%, что само по себе ограничивает интерес к продукту.

Также в РФ действуют ограничения ЦБ на выдачи кредитов заемщикам, которые направляют на их погашение более половины дохода. Долговая нагрузка определяется с учетом всех обязательств клиента - учитываются лимиты по открытым кредиткам, даже если человек ими не пользуется. Поэтому людям с большими долгами становится сложнее получить новую карту, а многие клиенты могут закрывать их, чтобы повысить шансы на одобрение более крупной ссуды.

Привлечение новых заемщиков обходится всё дороже, поэтому отдельные игроки рынка начали смещать фокус с роста числа клиентов на их удержание. Это уже приводит к улучшению условий по "пластику", хотя ставки всё еще остаются высокими.