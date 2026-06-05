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Главная / Главное / Зампред ЦБ: безработица в РФ на историческом минимуме - говорить о переохлаждении экономики неуместно
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05 июня 2026 года 09:47
Зампред ЦБ: безработица в РФ на историческом минимуме - говорить о переохлаждении экономики неуместно
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Сергей Бобылев/ТАСС
5 июня. FINMARKET.RU - Переохлаждение экономики проявляется в высвобождении трудовых ресурсов, пока этого не наблюдается: безработица на историческом минимуме, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Что можно считать переохлаждением или избыточно жесткой ДКП? Это если экономика, экономическая активность в целом по стране падает ниже своего потенциального уровня. А как мы это увидим? То, что в экономике появляются свободные незадействованные рабочие руки. Безработица - это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость ни для себя, ни для общества в целом", - сообщил Заботкин на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Безработица в России составляет 2,2% и близка к историческому минимуму в 2,1%. "Это исторический минимум, и пока она с этой точки никуда не сдвигается, поэтому говорить о том, что у нас переохлаждение по всей экономике в целом, неуместно", - отметил зампред ЦБ. Он подчеркнул, что ситуация очень различается по секторам. "Я понимаю, что есть много бизнесов, которые ощущают, что для них спрос очень сильно упал с 2024 года, но при этом спрос на какие-то другие вещи вырос. И мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году - и в части выпуска, и в части инвестиций", - сказал Заботкин.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, экономика, трудресурсы, Заботкин
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Istina 05.06.2026
"Безработица - это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость ни для себя, ни для общества в целом", - сообщил Заботкин на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.". Такие классные знания по экономике... Что Заботкин А. делает в Центральном Банке России?
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