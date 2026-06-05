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05 июня 2026 года 08:58
Новак назвал основные риски для роста экономики РФ
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Донат Сорокин/ТАСС
5 июня. FINMARKET.RU - Экономика России сейчас находится в периоде управляемого охлаждения, основными рисками являются дефицит рынка труда, изменение структуры расходов бюджета, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), заявил вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2026. По его словам, ключевой задачей является повышение производительности труда, без этого не удастся выйти на устойчивые темпы роста экономики. "Сегодня мы находимся в такой ситуации, когда после бурного роста, поскольку экономика циклична, мы находимся в периоде так называемого управляемого охлаждения", - сказал он. "Конечно, при цикличности экономики важно управлять рисками, искать новые драйверы, которые дают дополнительные возможности для выхода на устойчивую траекторию роста экономики", - отметил Новак. "Если говорить о рисках, один из самых значимых - дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат. Мы видимо, что требуется переток из непроизводительных отраслей в те отрасли, которые дают более высокую добавленную стоимость, необходимо повышать гибкость рынка труда", - сказал вице-премьер. "Второй достаточно серьезные фактор, который нужно смотреть и нивелировать его - это риск изменения структура расходов бюджета. Последние годы очень серьезные были вливания бюджетных инвестиций в экономику, в технологическое развитие, в социальную сферу. Структура изменилась, в том числе увеличились расходы на безопасность и оборону. И то, что делает сегодня правительство по консолидации бюджета, по приоритизации расходов - это важная составляющая для того, чтобы создавать условия для экономического роста и возможности для кредитования экономики", - заявил Новак. "Еще один риск - высокая инфляция, жесткая денежно-кредитная политика - это следствие в том числе продолжения тех рисков, которые мы обозначаем в качестве ключевых", - добавил он. "Что делает правительство, чтобы обеспечить новую траекторию устойчивого экономического роста? При цикличности всегда происходят структурные изменения. И правительство РФ утвердило план структурных изменений в экономике", - заявил вице-премьер. По его словам, прежде всего речь идет об изменении структуры занятости, вовлечении молодежи, людей пенсионного и предпенсионного возраста, ветеранов СВО, повышении гибкости труда. "Ключевой вопрос, безусловно сегодня стоящий на повестке, который должен дать изменение структуры, - это рост производительности труда. Это должно стать таким национальным драйвером, все предприятия нуждаются в повышении эффективности... Без этого структурные изменения в экономике не дадут нам устойчивого роста", - подчеркнул Новак.
Опубликовано Финмаркет
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