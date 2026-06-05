В каких странах россиянам станет проще платить

5 июня. FINMARKET.RU - Уже через пару недель станет ясно, в каких странах россияне смогут расплачиваться картой "Мир" без лишних сложностей. Переговоры о ее внедрении идут с одними из самых популярных туристических направлений - Таиландом, Сингапуром и Малайзией. Об этом рассказал в интервью "Известиям" на ПМЭФ президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

"Уже обсуждаем внедрение карты "Мир" с Таиландом, Сингапуром и Малайзией. Говорить о том, что мы уже находимся на финишной прямой, пока преждевременно. Но, по крайней мере, такой разговор идет",- сказал глава..

По его словам, вотличие от стран, где карты "Мир" работают полноценно, есть государства, где их использование ограничено. "Поэтому и у нас, и у принимающей стороны есть заинтересованность в том, чтобы карты работали полноценно. Понятно, что чем удобнее платежная инфраструктура, тем больше денег туристы оставляют во время отдыха. Мы славимся по всему миру тем, что у нас самый дорогой турист - он больше всего денег оставляет, когда приезжает отдыхать", - отметил Катырин.

Отвечая на вопрос, какие основные барьеры в том, чтобы реализовать эту программу, глава ТПП заявил, что в первую очередь речь идет о барьерах, связанных с санкциями - как первичными, так и вторичными. "Естественно, банки опасаются таких ограничений", - сказал он.

Как сказал Катырин, на глобальном уровне угроза вторичных санкций уже становится риском непосредственно для бизнеса и банков, поэтому все стараются выстраивать работу таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб в случае введения ограничений.

Говоря об отношении бизнеса к внедрению цифрового рубля, глава ТПП назвал его осторожным. "Компании пока не до конца понимают, как именно будет работать цифровой рубль, какие преимущества он даст и какие могут возникнуть сложности, какими будут результаты его внедрения. Особенно учитывая, что компании, которым предстоит работать с цифровым рублем, взаимодействуют прежде всего с людьми, а граждане пока еще не начали массово пользоваться этим инструментом", - сказал Катырин.

Он отметил, что предприятия пытаются понять, как будет выстроена работа, поэтому отношение пока остается достаточно осторожным.

"При этом хочу подчеркнуть: у компаний нет ни однозначного неприятия, ни безусловного восторга от цифрового рубля. Скорее речь идет о взвешенном и осторожном подходе", - добавил Катырин.