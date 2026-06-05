НАУФОР предлагает развивать в рамках ПДС инвестиционные стратегии жизненного цикла

5 июня. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложением развивать инвестиционные стратегии жизненного цикла в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), говорится в письме организации, которое направлено в Банк России. Стратегии должны учитыватьучастников, способствовать росту доходности программы, а также создавать условия для более активного инвестирования пенсионных ресурсов в акции и другие инструменты, пишут "Ведомости"

С этой же инициативой выступает Минфин. Наличие правила 5-летней безубыточности приводит к ограничению доходности клиента, сказал на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной роли пенсионных накоплений в развитии экономики, замминистра финансов Иван Чебесков. С одной стороны, участникполучает гарантию того, что он не потеряет деньги, с другой - любая такая гарантия имеет определенную стоимость, пояснил он.

В связи с этим, по его словам, необходимо предусмотреть разные инвестиционные стратегии в зависимости от готовности участников к риску. Молодым людям целесообразно разрешить формировать более агрессивные портфели - например, с повышенной долей акций и других рискованных инструментов, отметил Чебесков. Ограничивать таких инвесторов 5-летним горизонтом безубыточности нецелесообразно, поскольку они могут накапливать средства в течение 10-15 лет и не обращать внимания на краткосрочные колебания рынка, считает замминистра. Сейчас Минфин работает с Банком России над регуляторикой.

НПФ заинтересованы в том, чтобы предлагать клиентам стратегии, которые учитывают возраст, инвестиционный горизонт и отношение человека к риску, говорит гендиректор "СберНПФ" Ольга Изюмова. Такой подход может повысить эффективность вложений, отмечает она.

Требование пятилетней безубыточности действительно выступает одним из ключевых барьеров для долгосрочного инвестирования в рисковые активы, соглашается президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его мнению, для повышения эффективности портфелей ПДС необходимо расширение перечня разрешенных инструментов. Помимо корпоративных облигаций и золота как защитного актива, важную роль играют инструменты денежного рынка, обеспечивающие ликвидность, и инфраструктурные облигации, говорит он. Вместе с этим, по его словам, ключевым фактором является не столько изменение структуры портфеля в пользу долевых вложений, сколько общий рост объема пенсионных активов под управлением НПФ. Именно увеличение абсолютной массы капитала позволит фондам более эффективно управлять рисками и диверсифицировать вложения, считает эксперт.