"Опора России" - за смягчение налоговой нагрузки на малый бизнес

4 июня. FINMARKET.RU - Для поддержки малого предпринимательства необходимо остановить дальнейшее снижение порога оборота для освобождения от НДС, сохранить экспериментальные налоговые режимы и расширить доступность кредитов для микропредприятий, сообщил в интервью "Российской газете" президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Он напомнил, что в связи с налоговой реформой в 2026 году появились новые плательщики НДС с оборотом от 20 млн до 60 млн рублей. "У такого плательщика доходность в бизнесе не более 2 миллионов рублей в год. И когда он уплачивает НДС, а сверху еще налог по упрощенной системе - это фактически забирает весь его доход", - пояснил Калинин.

При этом законодательно предусмотрено дальнейшее снижение порога: до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн - в 2028 году. В связи с этим "Опора России" предлагает остановиться на действующей планке в 20 млн и не опускать ее ниже. Кроме того, Калинин выступил за снижение ставки НДС для малого бизнеса на УСН с нынешних 5% до 1-3%.

Среди других инициатив "Опоры России" - формирование реестра неналоговых платежей (сейчас они достигают 2 трлн рублей в год), запуск партийного проекта по производительности труда и принятие новых образовательных стандартов в сфере бизнеса и предпринимательства.