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04 июня 2026 года 08:58
Средний чек на GPU-серверы вырос до 2,3 млн рублей
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DPA/ТАСС
4 июня. FINMARKET.RU - Средняя месячная стоимость за выделенную инфраструктуру с GPU-ускорителями для задач ИИ и машинного обучения за пять месяцев 2026 года выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достигла 2,3 млн руб. против около 1,4 млн руб. годом ранее, следует из данных облачного и bare metal-провайдера "Рег.Облако", пишет "Коммерсант". Растет не столько объем потребления, сколько уровень сложности задач, добавляет руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин. "Еще год-полтора назад значительная часть GPU-нагрузки приходилась на эксперименты и обучение на небольших датасетах. Сейчас бизнес переводит ИИ в продакшен. Это другой профиль потребления - более тяжелый, стабильный, с более понятной экономикой. Поэтому средний чек закономерно растет: меняется не количество клиентов, а зрелость их задач", - добавил он. Если стоимость вычислительных мощностей продолжит расти или доступ к ним станет более ограниченным, рынок не откажется от ИИ, а будет более рационально подходить к выбору сценариев использования, считает гендиректор "Аихаба" Алексей Авдеев.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, инфраструктура
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