Специальный налоговый режим для самозанятых предлагают продлить

4 июня. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили правительству РФ продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года и повысить годовой лимит дохода до 3 млн рублей с 2027 года. Это может затронуть интересы миллионов граждан, официально работающих на себя. По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2025 года статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД) использовали более 15,4 млн человек, а совокупный доход этой категории налогоплательщиков превысил 3,1 трлн рублей.

В обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину указывается, что действующий порог дохода (2,4 млн) был установлен в 2019 году и не учитывает накопленную инфляцию, которая, по данным Росстата, превысила 68% за период действия эксперимента. "Самозанятость стала для миллионов людей понятным и удобным способом работать легально. Но если лимит дохода не меняется годами, а цены и расходы растут, мы фактически выталкиваем часть людей из комфортного и прозрачного режима. Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода", - заявил "Известиям" автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев.

Согласно документу, часть добросовестных плательщиков вынуждена покинуть режим исключительно из-за превышения установленного порога, что снижает привлекательность легальной деятельности. При этом средняя заработная плата в России по итогам 2025 года, по оценке Росстата, составила около 100 тыс. рублей в месяц, что делает текущий лимит НПД эквивалентным примерно двум средним зарплатам.

Ужесточение условий для других форм малого бизнеса, в частности для ИП на упрощенной системе налогообложения, может вынудить часть предпринимателей перейти в режим самозанятости, обращает внимание экс-министр труда РФ, депутат ГД Оксана Дмитриева. В частности, планируется снижение порога выручки для освобождения от уплаты НДС для ИП на упрощенной системе налогообложения до 10 млн рублей, что, по ее оценке, затронет около 400 тыс. предпринимателей. Таким образом, увеличение количества плательщиков НПД будет вызвано не либерализацией их собственного режима, а изменениями в смежных налоговых системах.