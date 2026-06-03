В РФ безработица в отдельных сферах немного подрастет на фоне дефицита кадров

3 июня. FINMARKET.RU - Уровень безработицы в 2026 году отойдет от исторических минимумов и составит до 2,4% от рабочей силы. Сейчасв среднем составляет 2,2%. Такие данные представлены на заседании Российской трехсторонней комиссии, пишет "Российская газета"

Сейчас дефицит работников составляет 3-4 млн человек. Одновременно число вакансий снизилось на 25%, а количество резюме выросло. Работников не хватает в определенных сферах и на определенных производствах.

Как отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, например, частные клиники уже занимаются укрупнением филиалов, сокращением административного и маркетингового персонала. С сокращением могут столкнуться и в строительстве.

В торговле продолжается глобальный переток покупателей в онлайн-сегмент и на маркетплейсы. Из-за этого классические торговые сети и заведения общепита среднего чека переходят на гибкие графики занятости, оптимизируя смены продавцов, кассиров и официантов под часы пиковой нагрузки.

Сафонов также считает, что завершился период дефицита любых ИТ-кадров. В то же время, как отмечает экономист, руководитель московского отделения независимого профсоюза "Новый труд" Анна Полякова, растет спрос на специалистов по автоматизации, кибербезопасности, обслуживания промышленных роботов и ИИ. Мощный сдвиг происходит на рынке "белых воротничков". В зоне риска также работники банков, страховых компаний, сферы маркетинга, административный и логистический персонал.