МСБ предложил ежегодно индексировать лимиты выплат по ОСАГО

3 июня. FINMARKET.RU - "Опора России" предложила провести комплексную реформу, которая затронет как изменения в основной закон, так и порядок расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей. Соответствующие документы объединение направило в Госдуму и Банк России на имя его председателя Эльвиры Набиуллиной, пишут "Ведомости".

Кроме того, объединение считает необходимым исключить коэффициент износа из расчета стоимости запчастей при денежном возмещении.

Третий блок поправок касается единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт.

Предложения "Опоры России" вряд ли будут приняты в нынешнем виде, считает заместитель директора департамента розничного страхования "РЕСО-гарантии" Павел Яковлев. По его словам, часть инициатив носит PR-характер. При этом он поддерживает инициативы, направленные на повышение качества страховой защиты клиентов.