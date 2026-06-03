3 июня. FINMARKET.RU - В России снизилась долговая нагрузка населения. Этому способствовало охлаждение рынка розничного кредитования. Долговая нагрузка россиян снизилась до минимума с 2019 года. По данным ЦБ, доля располагаемых доходов населения, которая направляется на платежи по кредитам, к началу года составила 9,1%. Развяжет ли руки заемщикам ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики в 2026 году, выясняли «Известия».

Озвученный ЦБ показатель в 9,1% показывает, какую часть своих официальных доходов (зарплат, пенсий, стипендий) граждане в среднем отдают банкам для погашения ранее взятых кредитов.

Уровень вполне приемлемый и означает, что в среднем граждане направляют на выплаты по кредитам чуть меньше десятой части своих доходов. Например, в развивающихся странах показатель составляет 5–10%, в развитых — 10–20%, отмечает Владислав Никонов, предприниматель и основатель приложения социальной сети про финансы и инвестиции БАЗАР.

В то же время важно учитывать, что расчет подразумевает агрегированные данные. То есть за основу берется отношение суммы всех доходов россиян к их затратам на обслуживание долгов.

Возникает опасность, при которой данные граждан с огромным заработком и небольшой задолженностью могут создать «эффект Симпсона»: улучшение агрегированного показателя при ухудшении среднеарифметических значений и медианы.

— Проще говоря, у «типичных» заемщиков долговая нагрузка растет, а общая картина создает заниженную долговую нагрузку, — подчеркивает Юрий Исаев, аналитик сервиса «Бробанк.ру».

В 2026 году эксперты ожидают смягчения ДКП — к концу года ключевая ставка может дойти и до 12–12,5%. Однако скачка показателя аналитики не ждут. Ограничения по предельной долговой нагрузке будут сохраняться, грядут и новые ужесточения.

Вступят в действие новые регуляторные требования при оценке кредитоспособности: c 2026 года банки учитывают только официальные доходы, напоминает Юрий Исаев.

Это будет по-прежнему мощным заградительным фактором для высокорисковых заемщиков.

Заемщикам-физлицам с уже взятыми кредитами снижение напрямую сулит мало преимуществ: ежемесячный платеж не уменьшится. Долг можно рефинансировать, однако при ставке 12% в банке предложат 16–17%.

Наибольший эффект снижение ставки окажет на новых заемщиков — в первую очередь, «качественных», со средним уровнем дохода. Возрастет спрос на ипотечные продукты и автокредиты. При этом интерес к займам будет подогревать не столько снижение номинальной ставки, а сокращение ежемесячных платежей по сравнению с пиковыми значениями 2024–2025 годов.