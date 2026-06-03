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03 июня 2026 года 08:17
Мантуров о вызовах и достижениях в сферах экономики
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3 июня. FINMARKET.RU - Денис Мантуров ответил на вопросы «Коммерсанта». Первый вице-премьер РФ рассказал о вызовах и достижениях в сферах инвестиций, внешней торговли, авиапромышленности и микроэлектроники, авто- и судостроения, металлургии и маркетплейсов, производства боевых дронов и космосе. Газета приводит лавное из его интервью. В частности, говоря о технологиях и инвестициях Мантуров подчеркнул достижение технологического лидерства — ключевой приоритет, несмотря на бюджетные ограничения. Роль играют внебюджетные источники и частные индустриальные партнеры. Первый «срез» плана структурных изменений показал: значения по всем основным индикаторам технологического развития достигнуты. Запуск инвестиционных проектов не связан исключительно с доступом к западным технологиям, нужно исходить из своих собственных потенциалов и компетенций, считает он. Самая сложная задача, по его словам, — микроэлектроника. Серийно производим чипы 300–90 нм. В 2025 году выпустили собственный литограф на 350 нм, в 2026-м планируем выйти на 130 нм. По запасам редкоземельных металлов (РЗМ) Россия — на втором месте в мире после Китая. Государство становится локомотивом отрасли, так как из-за падения цен проекты перестали быть рентабельными для частного бизнеса. Расширение круга участников проектов по редким и редкоземельным металлам за счет компаний золотодобывающего сектора — позитивная тенденция.
Опубликовано Финмаркет
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