Мантуров о вызовах и достижениях в сферах экономики

3 июня. FINMARKET.RU - Денис Мантуров ответил на вопросы « Коммерсанта ». Первый вице-премьеррассказал о вызовах и достижениях в сферах инвестиций, внешней торговли, авиапромышленности и микроэлектроники, авто- и судостроения, металлургии и маркетплейсов, производства боевых дронов и космосе. Газета приводит лавное из его

В частности, говоря о технологиях и инвестициях Мантуров подчеркнул достижение технологического лидерства — ключевой приоритет, несмотря на бюджетные ограничения. Роль играют внебюджетные источники и частные индустриальные партнеры.

Первый «срез» плана структурных изменений показал: значения по всем основным индикаторам технологического развития достигнуты.

Запуск инвестиционных проектов не связан исключительно с доступом к западным технологиям, нужно исходить из своих собственных потенциалов и компетенций, считает он.

Самая сложная задача, по его словам, — микроэлектроника. Серийно производим чипы 300–90 нм. В 2025 году выпустили собственный литограф на 350 нм, в 2026-м планируем выйти на 130 нм.

По запасам редкоземельных металлов (РЗМ) Россия — на втором месте в мире после Китая. Государство становится локомотивом отрасли, так как из-за падения цен проекты перестали быть рентабельными для частного бизнеса.

Расширение круга участников проектов по редким и редкоземельным металлам за счет компаний золотодобывающего сектора — позитивная тенденция.