3 июня. FINMARKET.RU - Каждый пятый предприниматель задумывается об искусственном дроблении - почти 7% уже приняли решение применить схему в ближайшем будущем, пишут "Ведомости".

Порядка 21% предпринимателей рассматривают дробление как один из потенциальных сценариев для оптимизации фискальной нагрузки. Такой вывод следует из аналитического отчета о текущем состоянии бизнеса и адаптации к налоговым изменениям, проведенного по результатам опроса «Опоры России» (есть у «Ведомостей»). Согласно его результатам, признались в использовании этой схемы лишь 2,6%, в то время как еще 6,7% планируют такую оптимизацию.

Исследование проводилось в форме опроса в апреле – мае 2026 г. В нем приняли участие 6696 респондентов из 88 субъектов, из которых более 60% ведут бизнес как ИП, 36,3% – юрлица и 3,5% – самозанятые. Наибольшую долю опрошенных (34,2%, или 2290 респондентов) занимаются торговлей, производством – 8,9%, или 595 респондентов, 572 (8,5%) продают бухгалтерские услуги, 854 (12,8%) – прочие услуги и т. д. Самая значительная часть респондентов – 32,2% – налогоплательщики на УСН с обязанностью платить НДС, доход 25,5% еще не достиг порога в 20 млн руб. Автоматическую упрощенную систему (АУСН; специальный налоговый режим с автоматическим расчетом налога) используют 14,3% опрошенных, еще 13,2% – ОСН и 10,1% – патентную систему.

ФНС видит риски того, что компании или ИП будут пытаться тем или иным способом регулировать налог на добавленную стоимость, говорил глава ФНС Даниил Егоров в конце марта. «У нас примерно 140 000 регистраций ИП только за декабрь прошлого года. При этом, если пользоваться нашими критериями риска – там и родственники, и другое, достаточно прозрачная для нас история, не могу сейчас все озвучить, – у нас под 20 000 явно уже сегодня находятся в зоне риска», – отмечал глава ФНС.