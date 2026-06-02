Организация свадьбы за год подорожала на 30-40%

2 июня. FINMARKET.RU - Каждая третья российская пара в 2026 году выбирает формат до 30 гостей вместо классического банкета, и эта доля выросла на десять процентных пунктов в год.на организацию свадьбы за год выросли на 30-40%, и пары нашли решение: не урезать классику до неузнаваемости, а выбрать камерный формат, который стоит дешевле и при этом не требует жертвовать качеством.

Классический банкет на 50-100 гостей быстро растет в цене. В Москве полноценное торжество на 50 гостей в субботу летом начинается от 3,5 млн. Агентство M2EVENTS рассказало "Российской газете" , что не берется за свадьбы дешевле 2 млн, считая, что качественно реализовать проект ниже этой планки в столице невозможно, а типичный бюджет их клиентов составляет 4-5 млн рублей. Именно поэтому камерный формат стал осознанным выбором многих россиян.

Так, около 30% клиентов московских агентств сегодня уходят от классического банкета, и эта доля прибавляет по 10-15 процентных пунктов ежегодно, фиксирует основатель компании M2EVENTS Мария Мешалкина.

В регионах тренд выражен еще сильнее. Например, во Владивостоке с 2025 года около 40% клиентов приходят с запросом на формат до 30 гостей - хотя несколько лет назад таких запросов было совсем мало, говорят в сервисе по организации мероприятий Edwin Group. Камернаяпод открытым небом в будний день там обойдется в 299 тыс. рублей - против московских 1,5 млн минимум.

При этом сокращение гостевого списка не означает экономию на всем. Средний чек на обручальные кольца в 2025 году вырос на 24% год к году, сообщает сеть ювелирных магазинов SUNLIGHT.