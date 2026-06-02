.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
02 июня 2026 года 09:42
Россияне стали чаще получать статус банкрота
|0
Владимир Гердо/ТАСС
2 июня. FINMARKET.RU - Доля россиян, признанных банкротами по судебным и внесудебным процедурам, достигла 1,3% от общего числа заемщиков по кредитам и займам. В Банке России отмечают, что их число выросло вдвое за пару лет и достигло 636 тысяч по итогам 2025 года. Наибольший рост числа банкротств при этом наблюдался в сегменте кредитов наличными, пишет "Российская газета". Распространению процедуры банкротства способствует рост популярности услуг "раздолжнителей". Эти организации, как говорится в обзоре финансовой стабильности от Банка России, предлагают услуги по юридическому сопровождению прохождения процедуры банкротства. "Расширение деятельности таких организаций, сохраняющийся рост популярности невынужденных банкротств - в первую очередь в случаях, когда урегулирование может быть произведено с помощью программ реструктуризации и кредитных каникул - приводят к увеличению потерь по кредитам, а также долгосрочному негативному влиянию на рынок кредитования в целом, то есть снижению доступности и повышению ставок из-за увеличения рисков невозврата выданных кредитов", - говорится в обзоре. После процедуры банкротства люди имеют долгосрочные негативные последствия для деловой репутации, кредитной истории, а также ограничения по финансовым операциям и запрет на занятие определенных должностей, напоминают в Банке России. Как отметила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, в последнее время стабилизируется доля плохих кредитов и, соответственно, динамика банкротств тоже может стабилизироваться, потому что в последнее время мы видим, что доля просрочки не растет. "Хотя уровень 13,1% и является повышенным, он существенно ниже, чем, например, в 2016 году, что в том числе связано с нашими мерами по ограничению выдачи наиболее закредитованным заемщикам", - сказала она.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, банкротство, граждане
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.