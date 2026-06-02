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02 июня 2026 года 08:29
Коммунальщики против новых правил о доступе провайдеров
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Евгений Мессман/ТАСС
2 июня. FINMARKET.RU - Минстрой и Минцифры просят доработать новую редакцию правил взаимодействия операторов связи с управляющими компаниями (УК) в многоквартирных домах. С такой просьбой на имя глав Минцифры Максута Шадаева и Минстроя Ирека Файзуллина обратилась крупнейшая в России ассоциация "Объединенный жилищно-коммунальный совет ЖКХ", которая не поддерживает планируемые изменения. С документом ознакомились "Известия". "Проектируемые нормативные правовые акты не должны создавать дисбаланс прав и обязанностей участников в соответствующих правовых отношениях и ставить их в заранее дискриминационное положение", - подчеркивается в обращениях за подписью исполнительного директора объединения Марка Геллера. В обращениях в том числе отмечается, что разработчики новой редакции не приводят обоснования вносимых поправок, которые значительно расширяют полномочия операторов. При этом, как сообщает Геллер, судебная практика уже изобилует решениями, в которых обнаруживается тенденция к массовым злоупотреблениям со стороны связистов, которые прокладывают кабель через отверстия в фасаде зданий, ведут монтаж сетеи? через слуховые окна чердачных помещений домов и др. Кроме того, нередко провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов и сетеи? связи, отсутствие защиты кабеля в местах, где возможны неисправности проводки, отсутствие защиты в местах прохода кабеля от проникновения и скопления воды и др. Ассоциация выступает против отсутствия требований к документальному оформлению акта осмотра общего имущества после проведения провайдерами работ, а также разрешения операторам проводить без согласования с УК работы в многоквартирных домах, где уже размещены сети связи. При этом провайдеры называют обвинения в повреждении общего имущества необоснованными. Несмотря на то что упрощение доступа операторов связи в жилые дома поддерживает ФАС, УК не готовы перестраиваться на работу в новых условиях, полагают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, коммунальщики
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