МСП просит не снижать порог доходов для плательщиков НДС

2 июня. FINMARKET.RU - Общероссийская организация малого и среднего бизнеса "Опора России" попросила приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщикови проанализировать последствия уже принятых мер. Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал президент организации Александр Калинин. Письма с таким предложением были направлены президенту и председателю правительства. Речь идет о сохранении действующего порога 20 млн руб., но "в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 г., когда НДС возникал с 60 млн руб.", добавил Калинин.

Источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма - предложение направлено для проработки в Минэккономразвития.

Текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна, считает Калинин. "Например, в Китае НДС платят примерно с 11 млн руб. оборота. Но там ставка НДС около 1%, нет нашей упрощенки, а налог на прибыль для малых компаний - около 5%. У нас же предприниматель может платить 6% по упрощенной системе налогообложения (УСН) плюс 5% НДС, фактически 11% с оборота", - отмечает президент "Опоры России". По словам Калинина, нагрузка на крупный бизнес с учетом вычетов и отраслевых льгот составляет порядка 7-9%. Такая конструкция несправедлива и провоцирует бизнес, который "с таким трудом вышел в белую зону, уходить снова в какие-то серые схемы", уверен он. По его мнению, на этом фоне налоговая конструкция 2025 г. "выглядела почти идеально".

Последствия последних налоговых изменений затронули по большей части даже не малый, а микробизнес: с текущего года появилось 245 000 новых плательщиков НДС из числа таких компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн руб., рассказал Калинин. По его мнению, даже с учетом этого ожидаемые правительством 200 млрд руб. дополнительных доходов не будут собраны по итогам года. Это связано с тем, что значительная часть собранного НДС уйдет в зачет у крупного бизнеса, особенно в торговле. "Если малый поставщик работает с крупной сетью, сеть берет этот НДС к вычету. Для бюджета это не всегда новые деньги, а для микробизнеса реальное ухудшение финансового положения", - констатирует Калинин.