В России снизилось число новых строительных компаний

1 июня. FINMARKET.RU - Строительный бизнес в России встает на паузу. Регистрировать новыев этой сфере стали реже. В январе-апреле т.г., по данным Rusprofile, строительные компании открывали на 10,4% реже, чем в тот же период 2025 года, пишет "Российская газета" . За эти месяцы появилось 15 705 организаций и ИП, специализирующихся на строительстве - как жилом, так и нежилом. Годом ранее за те же месяцы было создано 17 539 субъектов бизнеса. В подсчете учитывались юрлица и ИП со строительными ОКВЭД. Правда, иликвидированных компаний тоже немного упало. В целом число организаций и предпринимателей в строительстве колеблется около 300 тысяч.

С 2019 по 2025 год количество действующих компаний в сфере строительства выросло на 10% - с 274 тыс. до 303 тыс. При этом в 2020 году во время локдауна наблюдался спад регистраций новых компаний, а затем показатель пошел в рост. Пиковым стал 2023 год (тогда зарегистрировалось 54,4 тыс. новых бизнесов в строительстве), затем число новых регистраций стало стабильно падать (до 49 тыс. по итогам 2025 года). В 2026 году этот нисходящий тренд сохранился.

По данным Росстата, рост в сопоставимых ценах объема работ в строительстве в 2025 году по сравнению с предыдущим годом составил 102,5%, объясняет ситуацию президент Фонда "Институт экономики города", руководитель Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева. Ранее аналогичные показатели были выше. 16% опрошенных Росстатом строительных организаций отметили среди факторов, ограничивающих их производственную деятельность, недостаток заказов.

Как считает зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, на желание строительных компаний запускать новые проекты влияют высокая стоимость кредитов, изменение условий ипотечных программ, рост нагрузки на застройщиков. Но строительная сфера не остановилась, а рынок проходит естественный этап перестройки: остаются устойчивые компании с опытом, выстроенными финансовыми моделями и пониманием долгосрочной работы в отрасли. Те же, для когоне являлось профильным бизнесом, постепенно уходят с рынка или переключаются на другие направления.

Особенно сложно сейчас застройщикам в нестоличных регионах, говорит член Генсовета "Деловой России", застройщик, владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. Но отрасль, по его словам, сейчас находится "на плаву". Однако, если ситуация в ближайшем будущем не изменится, стройотрасль может уйти "на дно". Восстановление ее будет, по мнению эксперта, крайне длительным.

В Ассоциации деревянного домостроения (АДД) считают, что сейчас, скорее, нужно поддержать тех, кто еще не ушел с рынка. Нужно подкрутить настройки так, чтобы бизнес справился сам, без дополнительных финансовых вливаний в отрасль, говорит гендиректор АДД Анна Фукс.