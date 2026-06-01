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01 июня 2026 года 09:33
Полная автоматизация затронет лишь 1% рабочих мест, считают в ВШЭ
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Роман Наумов/ТАСС
1 июня. FINMARKET.RU - Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) у офисных служащих и специалистов высшей квалификации, следует из исследования экспертов Высшей школы экономики. Внедрение ИИ способно трансформировать в экономике РФ треть рабочих мест, что позволяет отнести страну к группе государств с умеренным потенциальным воздействием этой технологии на рынок труда. Такой вывод содержит работа замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова "Риски внедрения ИИ для занятости в России", пишет "Коммерсант". Высокий риск вытеснения ИИ существует для 70% занятых в финансах, для 50% - в ИКТ и для 25% - в сфере профессиональной и научной деятельности. Наиболее надежно "застрахованы" как от высокого, так и от значимого риска сельское хозяйство, строительство, образование и здравоохранение. В общей сложности риски, связанные с внедрением ИИ, несущественны почти для двух третей занятых в российской экономике. Доля рабочих мест, которым могла бы угрожать полная автоматизация, составляет менее 1%. Наибольшие риски развитие ИИ несет для профессий с высоким удельным весом когнитивных задач, наименьшие - для "работающих руками".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ВШЭ, работа, автоматизация
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