1 июня. FINMARKET.RU - Покупателям жилья становится всё сложнее закрывать сделки за счет ипотеки. К концу 2025 г. -го заметно увеличилась разница между суммой, которую россияне запрашивали у банков, и той, что им в итоге одобряли, следует из данных ЦБ. В 4-м квартале 2026 г. разрыв достиг трети: в среднем заемщики просили 6,1 млн рублей, абыли готовы выдать только 4,1 млн.

Еще кварталом ранее ситуация была мягче - тогда разрыв составлял около 21%, следует из данных ЦБ. Это говорит о том, что банки постепенно снижают размеры одобряемых кредитов и осторожнее подходят к новым заемщикам, пишут "Известия"

по ипотеке почти на треть становится серьезной проблемой для заемщиков, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, недостающие 32% покупателю приходится искать самостоятельно, ведь застройщики столь крупные скидки не предоставляют.

На практике многое зависит от того, насколько сильно финорганизация сократила сумму, рассказала замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Если клиенту одобрили более 80% от запрошенной, отказ от сделки происходит относительно редко. Однако при согласовании на 60-80% отказов уже около 10%. Если же банк готов выдать менее 60% от нужной суммы - сделки срываются примерно в 15% случаев.

По словам Решетниковой, банки начали заметно строже подходить к оценке клиентов. Сейчас кредитные организации часто проверяют, сможет ли заемщик платить ипотеку даже в случае потери льготной ставки. Фактически банки оценивают платежеспособность клиента так, будтовыдана уже на рыночных условиях, пояснила эксперт. Из-за этого снижается максимальный размер ссуды даже по льготным программам.

Одним из ключевых значимых для банка факторов остается первоначальный взнос, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Если он составляет менее 20-30% стоимости жилья, риск считается повышенным и получить одобрение становится сложнее.

Важную роль играет и показатель долговой нагрузки. Если на выплаты по кредитам у человека уходит более 80% ежемесячного дохода, такой заем автоматически считается высокорискованным. Для банков также действуют ограничения по выдачам ссуд клиентам с долговой нагрузкой на уровне 50-80%.

Если клиент рассчитывал на определенную сумму, а банк одобрил меньший лимит, можно привлечь созаемщика с подтвержденным доходом, посоветовал вице-президент по розничным рискам банка "Дом.РФ" Роман Евдокимов. В таком случае долговая нагрузка будет считаться в совокупности, что повысит шансы на одобрение.

В целом нынешняя ситуация постепенно меняет поведение покупателей на рынке жилья. Теперь перед покупкой важно заранее понять, на какую сумму банк готов одобрить ипотеку, - иначе есть вероятность, что от планов на приобретение конкретной недвижимости придется отказываться и оперативно искать новые варианты.