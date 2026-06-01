Импортеры просят заменить обеспечительный платеж в рамках СПОТ на банковские гарантии

1 июня. FINMARKET.RU - Бизнес предложил правительству альтернативу обеспечительному платежу в рамках новой системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) - механизма борьбы с серым импортом, который запускается с 1 июня.просят заменить его на банковские гарантии. Тема обсуждалась на совещании вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего запуск системы, с представителями ведущих бизнес-объединений. Об этом "Ведомостям" рассказали источники, принимавшие в нем участие.

По словам одного из участников совещания, у кабмина нет принципиальных возражений, однако там считают необходимым исключить возможность предоставления фиктивных гарантий. Представитель аппарата Григоренко подтвердил газете обсуждение этой темы с бизнесом и планы по ее проработке.

Еще однобизнеса в ходе совещания касалось распространенияне только на автомобильные, но и на авиаперевозки, отмечают источники. В кабмине пока считают преждевременным расширение действия системы. При этом планы распространить СПОТ на все виды грузовых перевозок у правительства есть, говорил "Ведомостям" в апреле статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

По итогам совещания кабмин также принял решение установить тестовый период для перехода импортеров на обеспечительные(их планируется засчитывать в счет уплаты ввозного НДС и акцизов на товары). Об этом правительство сообщило 30 мая. Вносить его нужно будет с 1 июля, в то время как сама система заработает на месяц раньше. При этом для импорта, ввезенного через белорусскую границу, отсрочка по платежу будет действовать до конца октября.

Идея альтернативного обеспечения выгодна бизнесу, так как банковская гарантия даже при тех процентах за пользование кредитами, которые есть сейчас, более дешевый инструмент, говорит руководитель таможенно-логистического оператора КВТ Юлия Шленская. Кроме того, у ФТС уже есть опыт их получения электронно по каналами внутренней связи с банками, напоминает она.

Единственное серьезное препятствие, по словам Шленской, состоит в том, что банки сейчас очень долго рассматривают заявки на получение гарантий, а получать их на каждую поставку, если их много, очень сложно. Среди других возможных вариантов обеспечения эксперт называет аккредитивы, а также смешанный банковский продукт - гарантия под небольшой процент при условии страхования таможенно-брокерской ответственности.