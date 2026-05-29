29 мая 2026 года 09:40
Инвестактивность в России заметно сократилась в 1-м квартале
Артем Геодакян/ТАСС
29 мая. FINMARKET.RU - Инвестиционная активность в России (предложение товаров инвестиционного назначения, а также продукции и услуг сектора ИКТ) по итогам 1-го квартала 2026 года заметно сократилась, фиксируют аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем мониторинге макроэкономической ситуации. Среднемесячное предложение инвесттоваров в экономике в 1-м квартале т.г. оказалось на 2,7% ниже уровня 4-го квартала 2025 года. Текущий уровень инвестактивности ниже показателей не только 2024 года (на 16%), но кризисных месяцев 2022 г., пишет "Коммерсант". Проводимые ЦБ опросы компаний фиксируют снижение их инвестактивности в 1-м квартале т.г. до средних значений 1-2-го кварталов 2022 г.
