Аналитики опровергли наличие "голландской болезни" у экономики РФ

29 мая. FINMARKET.RU - Сильная нацвалюта одновременно работает в двух направлениях: сдерживает инфляцию, но усиливает давление на экспортеров, промышленность и бюджет, снижая рублевую выручку сырьевых компаний. На этом фоне в РФ заговорили о "голландской болезни" экономики - ситуации, когда высокие сырьевые доходы и крепкая валюта постепенно ухудшают позиции других отраслей. Однако опрошенные "Известиями" уверены, что классического сценария такой "болезни" в России нет.

28 мая первый зампред и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что сильное укрепление рубля в этом году и неспособность аналитиков корректно спрогнозировать курс связаны с "безволием государства" в борьбе с "голландской болезнью". Он добавил: весь российский экспорт еще не остановился, ведь "инерция очень большая". Однако когда такие компании столкнутся с проблемами и будут вынуждены сократить поставки, "восстановить экономический потенциал будет колоссально сложно". Хотимский также указал на "печальную ситуацию в большом количестве секторов".

Как пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, "голландская болезнь" - это ситуация, когда сырьевые доходы укрепляют нацвалюту, а другие отрасли из-за этого теряют конкурентоспособность. В РФ такие признаки есть - крепкий рубль помогает импортерам и сдерживает инфляцию, но бьет по экспортерам, промышленности, бюджету и компаниям, у которых выручка в валюте, а расходы в рублях.

При этом классического сценария "голландской болезни" нет: промышленность не разрушена, идет адаптация и импортозамещение, отметил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. В таком случае корректнее говорить о сырьевой модели с сильным госрегулированием и конфликтом макроцелей. Это значит, что требуется одновременно удерживать инфляцию, поддерживать рост и финансировать бюджет.

При этом формулировка про "безволие" властей слишком жесткая, считают эксперты. Государство не может административно ослабить рубль без побочных эффектов, иначе это ударит по инфляции через стоимость импортных товаров и оборудования и по ожиданиям населения, пояснил Чернов.

По словам партнера коммуникационного агентства "Голдман и По" Ахмедв Юсупова, скорее, речь идет не о бездействии государства, а о конфликте приоритетов - между поддержанием бюджетной устойчивости сегодня и глубокой перестройкой экономики в будущем..

В то же время есть и объективные причины, по которым бороться с "голландской болезнью" или ее симптомами сложно. Например, сырьевой сектор дает бюджету основные доходы и быстро заменить их нечем, пояснила экономист Ольга Гогаладзе. Нефтегазовые поступления в казну в январе-апреле 2026-го составили 2,3 трлн. При этом санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним инвестициям, а перестройка экономики занимает годы, пояснила она.