Финансовый рынок: нужна ли единая платформа для обмена данными

29 мая. FINMARKET.RU - Банк России подвел итоги обсуждения доклада о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и получил обратную связь от 112 участников рынка. 77% из них выступают за создание в России единой отраслевой платформы для обмена данными, пишут "Ведомости" . Сторонники инициативы подчеркивают два принципа ее реализации: добровольность участия и равноудаленность всех сторон. По их оценкам, такой подход позволит преодолеть фрагментарность отрасли и сократить издержки, в том числе упростит доступ малых и средних финансовых организаций к совместным проектам.

Другая часть респондентов указала на нецелесообразность создания единой платформы в принципе, пишет, поскольку такой формат может привести к снижению инновационной активности из-за низкой конкуренции и концентрации технологических и кадровых ресурсов. По их мнению, более эффективным будет фокус на формировании единых правил и стандартов, а не инфраструктуры, говорится в обзоре ЦБ. При этом высказано мнение, что единая платформа может быть полезна для решения узкоспециализированных общеотраслевых задач, например в сфере ПОД/ФТ.

В докладе Банк России отмечал преимущества создания в России специальных платформ для обмена данными (доверенных посредников) на финансовом рынке. Ключевые условия для внедрения таких платформ, по мнению ЦБ, правовые гарантии деятельности посредников, безопасность данных и экономическая целесообразность проектов.

ЦБ указывал, что считает целесообразной проработку вопроса о создании доверенных посредников для обмена данными участниками рынка без прямого участия регулятора, это обеспечит необходимую гибкость и возможность существования нескольких доверенных посредников. Но рынок против такой инициативы - 94% участников считают необходимым участие самого регулятора.

Респонденты предложили несколько направлений участия Банка России:

ЦБ может обеспечить межведомственную координацию, а также создать принципы регулирования и форматы обмена данными на доверенных платформах;

участие Банка России обязательно по вопросам обработки сведений, составляющих банковскую и иные виды охраняемых законом тайн, обрабатываемых на финрынке;

Банк России может осуществлять контроль за соблюдением требований к деятельности доверенных посредников.

ЦБ выступает за рамочное регулирование ИИ с последующей конкретизацией требований профильными регуляторами, говорится в отчете. Такой подход учитывает отраслевые особенности и уровень внедрения ИИ. Правительство сейчас разрабатывает законопроект об основах госрегулирования применения ИИ, цель которого - ускорить внедрение технологий и обеспечить технологический суверенитет.

Банк России планирует развивать положения кодекса этики в сфере применения ИИ на финрынке через выпуск рекомендаций по отдельным вопросам применения ИИ. 71% респондентов поддержали создание руководства по ответственному управлению рисками. При этом 100% респондентов выступили за создание сборника лучших практик соблюдения кодекса этики: это гибкий формат, который позволит обмениваться опытом и станет альтернативой жестким руководствам. Сборник планируется подготовить в 2026 г.