- ЦБ может обеспечить межведомственную координацию, а также создать принципы регулирования и форматы обмена данными на доверенных платформах;
- участие Банка России обязательно по вопросам обработки сведений, составляющих банковскую и иные виды охраняемых законом тайн, обрабатываемых на финрынке;
- Банк России может осуществлять контроль за соблюдением требований к деятельности доверенных посредников.
29 мая 2026 года 08:29
Финансовый рынок: нужна ли единая платформа для обмена данными
29 мая. FINMARKET.RU - Банк России подвел итоги обсуждения доклада о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и получил обратную связь от 112 участников рынка. 77% из них выступают за создание в России единой отраслевой платформы для обмена данными, пишут "Ведомости". Сторонники инициативы подчеркивают два принципа ее реализации: добровольность участия и равноудаленность всех сторон. По их оценкам, такой подход позволит преодолеть фрагментарность отрасли и сократить издержки, в том числе упростит доступ малых и средних финансовых организаций к совместным проектам. Другая часть респондентов указала на нецелесообразность создания единой платформы в принципе, пишет ЦБ, поскольку такой формат может привести к снижению инновационной активности из-за низкой конкуренции и концентрации технологических и кадровых ресурсов. По их мнению, более эффективным будет фокус на формировании единых правил и стандартов, а не инфраструктуры, говорится в обзоре ЦБ. При этом высказано мнение, что единая платформа может быть полезна для решения узкоспециализированных общеотраслевых задач, например в сфере ПОД/ФТ. В докладе Банк России отмечал преимущества создания в России специальных платформ для обмена данными (доверенных посредников) на финансовом рынке. Ключевые условия для внедрения таких платформ, по мнению ЦБ, правовые гарантии деятельности посредников, безопасность данных и экономическая целесообразность проектов. ЦБ указывал, что считает целесообразной проработку вопроса о создании доверенных посредников для обмена данными участниками рынка без прямого участия регулятора, это обеспечит необходимую гибкость и возможность существования нескольких доверенных посредников. Но рынок против такой инициативы - 94% участников считают необходимым участие самого регулятора. Респонденты предложили несколько направлений участия Банка России:
