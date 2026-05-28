Коллекторы купили у МФО минимальный объем просрочки за год

28 мая. FINMARKET.RU -скупили в апреле минимальный за последние 12 месяцев объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) – 7,7 млрд руб., следует из данных сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтехгруппу "Свой"). Это на 6% меньше показателей апреля 2025 г. и на 12,5% меньше, чем в январе 2026 г., когда традиционно продажи наиболее низкие. Данные ID Collect основаны на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж, пишут "Ведомости"

Процент закрытых сделок в апреле стал минимальным за 11 месяцев и составил 79,7%, указывает гендиректор ID Collect Александр Васильев. Ниже показатели опускались только в апреле прошлого года (74,6%) после заметного роста средневзвешенной цены, отмечает он. При этом с ноября 2025 г. ежемесячно коллекторы скупали не менее 88% выставленных на продажу портфелей просрочки, а в январе 2026 г. этот показатель почти приблизился к отметке в 100%. На этом фоне процент закрытых сделок на уровне 79,7% – низкий показатель для рынка, считает Васильев.

Нынешние цены на портфели МФО коллекторы считают основной причиной просадки покупок в апреле. В ноябре прошлого года средневзвешенная цена просрочки МФО перешагнула психологически важный порог в 20% и продолжает держаться около этого показателя, говорит Васильев. Более того, в январе, который традиционно считается низким сезоном для торгов на рынке цессии, ценник взлетел выше 23% и спрос при этом был на очень высоком уровне из-за агрессивных покупок некоторых крупных игроков, добавляет он.

Продавцы и покупатели не смогли достичь договоренностей по цене, согласен представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Рынок МФО сейчас стоит на пути глобальных трансформаций, поэтому продажа долговых портфелей "задорого" – это возможность высвободить средства для необходимых инвестиций, рассуждает он. При этом коллекторы уже выработали четкую систему оценки, позволяющую удовлетворить обе стороны, и в данном случае им просто не удалось найти компромисс, отмечает представитель НАПКА.