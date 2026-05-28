.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 мая 2026 года 09:11
СП предлагает ограничить возмещение инвестиций в регионах
|0
Михаил Терещенко/ТАСС
28 мая. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) предлагает ограничить сферу применения региональных инвестиционных вычетов (ИНВ). Госаудиторы считают избыточным применять этот механизм для поддержки и так финансово устойчивых предприятий, например, пищевой, химической и добывающей промышленности. По оценке Счетной палаты, ИНВ пока не стал действенным механизмом стимулирования инвестиционной активности, пишет "Коммерсант". Размер компенсации зависит от типа затрат — всего их 11. Например, по расходам на НИОКР или техническому перевооружению возмещение составляет до 90%. Условия применения льготы различаются в зависимости от региона. В Минэкономразвития, комментируя замечания СП, отметили, что логика механизма заключается в получении вычета финансово устойчивыми компаниями - ИНВ уменьшает уже начисленный налог на прибыль и призван стимулировать тех, кто уже зарабатывает. В Минфине сообщают, что мониторят ситуацию и рассматривают поступающие предложения по корректировке параметров ИНВ - решение о возможных изменениях будет приниматься по итогам года. При этом, подчеркивают в ведомстве, при введении ограничений на применение ИНВ и ужесточении его параметров должно учитываться мнение регионов.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.