Российские разработчики ПО к 2030 году нарастят выручку вдвое

28 мая. FINMARKET.RU - Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного, к 2030 году должна достичь 557 млрд рублей против 270 млрд рублей в 2025 году. Это следует из проекта актуализированной дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение», который Минцифры направило в другие ведомства, отраслевые ассоциации и участникам рынка. К такому ПО относятся средства кибербезопасности, офисные пакеты, системы управления базами данных, операционные системы и другие категории. С документом ознакомились "Известия"

Минцифры ожидает, что показатель в 557 млрд рублей в 2030 году будет достигнут. По оценкам ведомства, в ближайшие годы наиболее быстрый рост спроса будет наблюдаться в сегментах облачных платформ, средств виртуализации (технологии, позволяющие заменять ПО аппаратные ресурсы) и инфраструктуры для ИИ. Существенную динамику также покажет рынок систем управления базами данных, прежде всего в контексте задач ИИ и аналитики.

"Сейчас действует целый комплекс мер, предусмотренных нацпроектом "Экономика данных": от акселерации IT-стартапов до налоговых льгот, которые могут применять аккредитованные IT-компании", - добавили в Минцифры.

Кроме того, предусмотрены регуляторные требования, включая нормы для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), которые запрещают использование иностранного программного обеспечения, в том числе операционных систем, на таких объектах. К КИИ относятся информационные системы и сети связи в госорганах, на объектах здравоохранения, в компаниях связи, банках, компаниях ТЭК, добывающей промышленности и многих других отраслях. Запрет на закупку иностранных программ для них действует с 31 марта 2022 года, на использование - с 1 января 2025 года. До конца 2029 года предусмотрен период перехода с импортного софта на отечественный.

Участники рынка согласны с тем, что отказ от зарубежного софта способен ускорить рост доходов отрасли. Однако эксперты скептически относятся к этим планам: многие пользователи и компании не хотят отказываться от иностранных решений. По их оценкам, процесс импортозамещения затронул не более 50% организаций, обязанных перейти на отечественное программное обеспечение.