Что изменится в жизни россиян с 1 июня

28 мая. FINMARKET.RU - С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой биометрической системы с 1 июня, пишет "Российская газета"

С 1 июня 2026 года Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Так, заявление на выплату за 2025 год можно будет подать в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать документы можно через портал "Госуслуг", в МФЦ или в клиентских офисах Социального фонда.

Право на семейную выплату имеют оба работающих родителя (а также усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в году, предшествующему году обращения за выплатой.

Сумма к возврату будет рассчитываться от суммы выплаченного налога на доходы физических лиц. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут.

В Минтруде при этом уточнили, что выплата, как и другие меры социальной поддержки, будет защищена от списания за долги.

С 1 июня импортеры должны будут заранее сообщать о планируемом ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через информационную систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Система запускается без переходного периода, обратили внимание в Федеральной налоговой службе.

"Поставщику потребуется заполнить в электронном виде документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме, равной величине косвенных налогов, подлежащих уплате", - пояснили в Минфине. В ведомстве также подчеркнули, что на первом этапе CПOT будет распространяться только на товары, ввозимые автомобильным транспортом, поскольку основной объем импорта в РФ из стран ЕАЭС поступает именно таким путем. В дальнейшем новые правила поставок могут заработать на других видах транспорта.

Регистрировать в СПОТ не нужно валюту, ценные бумаги, нефть, электроэнергию и товары для личных или семейных нужд.

Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 июня. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево.

Проект коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры.

Биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. При проходе в зону транспортной безопасности требование к предъявлению паспорта на время проведения эксперимента сохраняется.

Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий.

С 1 июня будут увеличены государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации. Это коснется работы операторов, но не повлияет на стоимость услуг связи в стране. Так, ставки пошлин дифференцированы в зависимости от типа ресурса. Наиболее массовая операция - выделение одного телефонного номера из плана нумерации седьмой зоны для сетей связи общего пользования - обойдется операторам в 100 рублей за номер.

Самые "дорогие" изменения коснулись стоимости за один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи из ресурса нумерации кодов идентификации сетей связи, их элементов и оконечного оборудования - 6 500 000 рублей.