Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%

27 мая. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после роста на 2,3% в марте, сокращения на 0,9% в феврале и снижения на 0,8% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-апрель 2026 годав РФ выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в апреле 2026 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал рост промпроизводства РФ за апрель на 1,5%.

Как отмечалось, январь и февраль по ряду причин, в том числе календарных (в январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, а в феврале - на один рабочий день меньше) и погодных факторов, не являлись в полной мере показательными месяцами, задающими тренды на год. В марте и в апреле 2026 года число рабочих дней совпадало с мартом и апрелем 2025 года.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в апреле 2026 года промышленность РФ выросла на 0,3% после роста на 0,2% в марте, также на 0,3% в феврале и нулевой динамики в январе.

В апреле 2026 года рост в обрабатывающих отраслях составил 3,1% в годовом выражении после роста на 3,0% в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 3,0% в январе (за январь-апрель - рост на 0,3%).

В добывающем секторе в апреле 2026 года было зафиксировано снижение на 0,4% в годовом выражении после роста на 1,0% в марте, роста на 0,9% в феврале и роста на 0,5% в январе (за январь-апрель - рост на 0,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в апреле был зафиксирован рост на 0,9% после роста на 0,1% в марте, на 3,6% в феврале и на 7,5% в январе (за январь-апрель - рост на 3,2%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в апреле составил 0,9% после снижения на 2,4% в марте, сокращения на 2,1% в феврале и падения на 7,0% в январе (за январь-апрель - снижение на 2,6%).

Отрасли, показавшие в апреле значительный рост по сравнению с апрелем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 57,4%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 23,0%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 15,4%; производство табачных изделий - 8,8%; добыча металлических руд - 6,0%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года: производство кокса и нефтепродуктов - 9,2%; металлургическое производство - 9,2%; производство бумаги - 7,8%; ремонт машин и оборудования - 7,6%, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 4,1%.

В 2025 году рост промпроизводства в РФ составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,1% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале мая). Минэкономразвития РФ прогнозирует увеличение этого показателя в 2026 году на 0,6%.

Согласно данным Росстата, за апрель в РФ было выпущено 68,4 тыс. легковых автомобилей, что меньше на 2% в годовом сравнении и больше на 2,3% в помесячном. Показатель стал самым высоким с начала года и был сопоставим с результатами февраля-марта. При этом сравнительная база апреля-2025 была высокой - как сообщал Росстат, за тот месяц в стране было выпущено 69,8 тыс. легковых автомобилей, что было вторым по объему месячным результатом в 2025 г. (после 73,3 тыс. шт. в декабре). За январь-апрель 2026 г. производство легковых автомобилей в РФ подросло на 1,1% о до 249 тыс. шт.

Выпуск грузовиков в прошлом месяце был на уровне 12,4 тыс. шт., что было на 4,8% меньше показателя апреля прошлого года и на 18,1% больше по сравнению с мартом текущего года. За январь-апрель 2026 г. выпуск грузовиков в РФ упал на 23,5% - до 37,9 тыс. шт.

Производство пищевых продуктов в РФ в январе-апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросло на 1%, напитков - снизилось на 3,9%.

В апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года производители продуктов питания нарастили выпуск на 1,6%, напитков - снизили на 1,8%.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) за 4 месяца составило 1,3 млн тонн, что на 4,6% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 1,7 млн тонн (на 1,8% меньше), колбасных изделий - 777 тыс. тонн (на 0,8% меньше). В апреле в годовом выражении производство мяса (без мяса птицы) выросло на 3,8%, до 0,3 млн тонн, мяса птицы - снизилось на 3,1%, до 0,4 млн тонн, колбасных изделий - на 2,8%, до 204 тыс. тонн.

Производство молока (кроме сырого) за 4 месяца снизилось на 0,6%, до 2 млн тонн, сливочного масла - на 5,4%, до 108 тыс. тонн. В то же время выработка сыров выросла на 3,7%, до 285 тыс. тонн, творога - на 10,7%, до 182 тыс. тонн. В апреле производство молока в годовом выражении выросло на 1,1%, до 0,5 млн тонн, сыров - на 5,8%, до 74,3 тыс. тонн, творога - на 11,2%, до 47,4 тыс. тонн, сливочного масла - снизилось на 8,7%, до 28 тыс. тонн..

Производство рыбной продукции (переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски) за 4 месяца составило 1,5 млн тонн (на 2,5% меньше), в апреле - 0,3 млн тонн (на 3,3% меньше)